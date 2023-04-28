В Гяндже прошел флешмоб, посвященный памяти Зарифы Алиевой

При совместной организации Исполнительной власти города Гянджа, Гянджинской городской организации ПЕА и муниципалитета Кяпяза был проведен флешмоб, посвященный памяти выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.

При совместной организации Исполнительной власти города Гянджа, Гянджинской городской организации ПЕА и Кяпязского муниципалитета был проведен флешмоб, посвященный памяти выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.

Как сообщает западное бюро Report, в ходе флешмоба на Площади Гейдара Алиева с участием 2 500 человек волонтеры, студенты высших учебных заведений города создали живой символ "Зарифа Алиева-100”.

Отметим, что 28 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, доктора медицинских наук, врача-офтальмолога Зарифы Алиевой.