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В Гяндже проходит шествие военнослужащих в честь Дня Победы

В Гяндже проходит шествие военнослужащих в честь Дня Победы В Гяндже проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 10:44
В Гяндже проходит шествие военнослужащих в честь Дня Победы

В Гяндже проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы.

Как сообщает западное бюро Report, шествие началось на проспекте Низами Гянджеви и завершится на центральной площади на проспекте Гейдара Алиева.

Отметим, что сегодня в Гяндже пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. После завершения шествия в Центре Гейдара Алиева состоится круглый стол "Летопись Победы нашей истории" и акция по посадке деревьев в Парковом комплексе Гейдара Алиева.

Вечером перед зданием Исполнительной власти Гянджи состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilir

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