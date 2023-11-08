В Гяндже проходит шествие военнослужащих в честь Дня Победы

В Гяндже проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы.

В Гяндже проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы.

Как сообщает западное бюро Report, шествие началось на проспекте Низами Гянджеви и завершится на центральной площади на проспекте Гейдара Алиева.

Отметим, что сегодня в Гяндже пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. После завершения шествия в Центре Гейдара Алиева состоится круглый стол "Летопись Победы нашей истории" и акция по посадке деревьев в Парковом комплексе Гейдара Алиева.

Вечером перед зданием Исполнительной власти Гянджи состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком.