В Гяндже проходит форум Победы

В Гяндже при поддержке Администрации президента, министерства обороны и исполнительной власти Гянджи проводится форум Победы.

В Гяндже при поддержке Администрации президента, министерства обороны и исполнительной власти Гянджи проводится форум Победы.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие заведующий сектором Администрации президента по работе с неправительственными организациями Вусал Гулиев, представители министерства обороны, ответственный сотрудник Администрации президента Али Панахов, глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, представители НПО и другие официальные лица.

Сначала участники форума посетили Аллею шехидов в Гяндже.

Затем в Гянджинской государственной филармонии начал работу форум Победы.