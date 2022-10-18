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В Гяндже проходит форум Победы

В Гяндже проходит форум Победы В Гяндже при поддержке Администрации президента, министерства обороны и исполнительной власти Гянджи проводится форум Победы.
Внутренняя политика
18 октября 2022 г. 15:17
В Гяндже проходит форум Победы

В Гяндже при поддержке Администрации президента, министерства обороны и исполнительной власти Гянджи проводится форум Победы.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии принимают участие заведующий сектором Администрации президента по работе с неправительственными организациями Вусал Гулиев, представители министерства обороны, ответственный сотрудник Администрации президента Али Панахов, глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, представители НПО и другие официальные лица.

Сначала участники форума посетили Аллею шехидов в Гяндже.

Затем в Гянджинской государственной филармонии начал работу форум Победы.

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Версия на английском языке ФотоVictory Forum kicks off in Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Zəfər Forumu keçirilir

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