В Гяндже продолжается голосование - ФОТО

Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В действующих в Гяндже 4 избирательных округах каких-либо правонарушений не зарегистрировано.

Как передает западное бюро Report, в городе Гянджа избиратели принимают активное участие в процессе голосования.

На всех участках созданы необходимые условия для нормального голосования граждан, каких-либо правонарушений на этот час не зарегистрировано.

В 24-х гражданских участках первой ОИК Низаминского района №37 города Гянджа зарегистрировано 32 402, в 1 военном избирательном участке - 400 избирателей.

Как сообщили западному бюро Report из округа, до 12-ти часов в процессе голосования приняли участие 9 562 избирателя, что составляет 29,2 %.

Во второй ОИК Низаминского района №38 города Гянджа насчитывается 25 гражданских избирательных участка, число избирателей в которых составляет 34 217 человек.

На одном военном избирательном участке по ОИК насчитывается 650 избирателей.

По информации на 12:00, правом голосования воспользовались 11 060 избирателей, что составляет 24,14% избирателей по ИОК.

Как сообщили из первой ОИК №39 Кяпязского района, на 29-ти гражданских избирательных участках данной ОИК зарегистрировано 38 756 избирателей, а на трех военных избирательных участках - 3 092 избирателя.

До 12:00 здесь проголосовали 11 636 человек, что составляет 27,82% избирателей по данной ОИК.

Как отметили во второй ОИК №40 Кяпязского района, по округу, куда входят 30 избирательных участков, насчитывается 42 015 избирателей.

До 12:00 по данным участкам в голосовании приняли участие 11 432 избирателя (27,02 %).

Голосование продолжается и на действующих в Гяндже избирательных участках ОИК №123 Кяльбаджарского района.

Как сообщили из ОИК, в округе, где насчитывается 49 716 избирателей, действует 63 избирательных участка.

До 12:00 здесь проголосовал 16 481 человек, что составляет 33,1% избирателей.