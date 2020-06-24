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В Гяндже построят еще один центр ASAN xidmət

В Гяндже построят еще один центр ASAN xidmət

© Report

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству нового центра ASAN xidmət в городе Гянджа.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства нового центра ASAN xidmət в городе Гянджа Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 5 млн манатов, указанные в подпункте 1.26.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".

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