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В Гяндже почтили память Джавад хана

В Гяндже почтили память Джавад хана 15:16
Внутренняя политика
15 января 2025 г. 15:33
В Гяндже почтили память Джавад хана

В Гяндже состоялось мероприятие, посвященное памяти последнего правителя Гянджинского ханства Джавад хана Зиядоглу-Гаджара.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие руководство города, депутаты, генеральные консулы Турции и Грузии в Гяндже, представители Фонда истории и культуры "Джавад хан", а также общественные деятели.

Участники возложили цветы к могиле Джавад хана, расположенной в центре города, посетили его гробницу и прочитали молитвы.

Гробница Джавад хана была построена в 2005 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а в 2023 году ее кровля, фасад и внутреннее убранство были отремонтированы.

Напомним, что 221 год назад, в январе 1804 года, во время нападения войск царской России на Гянджу, Джавад хан, его сын Гусейнгулу хан и тысячи жителей города стали шехидами, героически защищая город от захватчиков.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə Cavad xanın xatirəsi anılıb

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