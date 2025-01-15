В Гяндже почтили память Джавад хана

15:16

В Гяндже состоялось мероприятие, посвященное памяти последнего правителя Гянджинского ханства Джавад хана Зиядоглу-Гаджара.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие руководство города, депутаты, генеральные консулы Турции и Грузии в Гяндже, представители Фонда истории и культуры "Джавад хан", а также общественные деятели.

Участники возложили цветы к могиле Джавад хана, расположенной в центре города, посетили его гробницу и прочитали молитвы.

Гробница Джавад хана была построена в 2005 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а в 2023 году ее кровля, фасад и внутреннее убранство были отремонтированы.

Напомним, что 221 год назад, в январе 1804 года, во время нападения войск царской России на Гянджу, Джавад хан, его сын Гусейнгулу хан и тысячи жителей города стали шехидами, героически защищая город от захватчиков.