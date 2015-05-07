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    ​В Гяндже по случаю дня рождения Гейдара Алиева прошел флэшмоб с участием 10 тысяч человек - ФОТО

    За процессом следили представители Книги рекордов Гиннеса

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По случаю 92-летия Гейдара Алиева на главной городской площади Гянджи тысячи представителей молодежи создали живой портрет и подпись общенационального лидера.

    Как сообщает Report, во флэшмобе участвовали около 10 тыс. человек.

    По количеству участников этот флэшмоб стал самым крупным не только в Азербайджане, но и в мире, и поэтому был представлен в Книгу рекордов Гиннеса.

    Находящиеся в Гяндже представители книги рекордов Гиннеса проследили за процессом. Они заявили, что создание портрета с участием около 10 тысяч человек осуществляется впервые. 

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