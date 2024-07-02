В Гяндже отметили День полиции

В Гяндже состоялось мероприятие по случаю 2 июля – Дня полиции.

В Гяндже состоялось мероприятие по случаю 2 июля – Дня полиции.

Как сообщает Report, в мероприятии, прошедшем в Главном управлении полиции города Гянджи, приняли участие глава местной исполнительной власти Ниязи Байрамов, официальные лица и личный состав полиции.

Перед началом мероприятия участники также почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику на главной площади Гянджи.

В ходе мероприятия было отмечено, что благодаря всесторонним реформам, проводимым президентом Ильхамом Алиевым, приняты все необходимые меры по модернизации органов внутренних дел.

Кроме того, распоряжением главы ИВ Гянджи Ниязи Байрамова, по случаю Дня полиции группа сотрудников полиции была награждена "Почетной грамотой".