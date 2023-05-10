В Гяндже отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В Гяндже прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения архитектора и создателя современного азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Гяндже прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения архитектора и создателя современного азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает западное бюро Report, в конференции приняли участие глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, генконсулы Турции и Грузии в Гяндже Реджеп Озтоп и Николос Иашвили, командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев, депутаты, руководители правоохранительных органов, представители общественности и др.

Участники мероприятия посетили памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленные на центральной площади города и в Центре Гейдара Алиева, возложили к ним цветы.

Глава ИВ Н.Байрамов рассказал участникам конференции о деятельности Гейдара Алиева в период пребывания у власти в Азербайджане.

Затем был продемонстрирован фильм "Человек века", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что сегодня в 19:00 перед Триумфальной аркой в парке Гейдара Алиева в Гяндже состоится концерт.