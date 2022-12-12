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В Гяндже, Нафталане, Дашкесане, Гёранбое, Самухе и Агстафе почтили память Гейдара Алиева

В Гяндже, Нафталане, Дашкесане, Гёранбое, Самухе и Агстафе почтили память Гейдара Алиева В городах Гянджа и Нафталан, а также в Дашкесанском, Гёранбойском, Самухском, Агстафинском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной со дня смерти архитектора, строителя и спасителя азербайджанского государства, общенационального лидера народа
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 18:44
В Гяндже, Нафталане, Дашкесане, Гёранбое, Самухе и Агстафе почтили память Гейдара Алиева

В городах Гянджа и Нафталан, а также в Дашкесанском, Гёранбойском, Самухском, Агстафинском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной со дня смерти архитектора, строителя и спасителя азербайджанского государства, общенационального лидера народа Гейдара Алиева.

Северо-западное бюро Report сообщает, что в мероприятиях приняли участие руководители местных органов исполнительной власти и правоохранительных органов, а также сотрудники и представители общественности управлений, предприятий и организаций.

Участники мероприятия посетили памятники великому лидеру Гейдару Алиеву, установленные в центрах указанных районов, перед памятниками были расставлены букеты цветов.

Посетители с глубоким почтением почтили память общенационального лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncə, Naftalan, Daşkəsən, Goranboy, Samux və Ağstafada Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

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