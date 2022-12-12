В Гяндже, Нафталане, Дашкесане, Гёранбое, Самухе и Агстафе почтили память Гейдара Алиева

В городах Гянджа и Нафталан, а также в Дашкесанском, Гёранбойском, Самухском, Агстафинском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной со дня смерти архитектора, строителя и спасителя азербайджанского государства, общенационального лидера народа Гейдара Алиева.
Северо-западное бюро Report сообщает, что в мероприятиях приняли участие руководители местных органов исполнительной власти и правоохранительных органов, а также сотрудники и представители общественности управлений, предприятий и организаций.
Участники мероприятия посетили памятники великому лидеру Гейдару Алиеву, установленные в центрах указанных районов, перед памятниками были расставлены букеты цветов.
Посетители с глубоким почтением почтили память общенационального лидера.