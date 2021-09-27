В Гяндже начались мероприятия в связи с Днем памяти

В Гяндже начался ряд мероприятий в связи с 27 сентября - Днем памяти.

В Гяндже начался ряд мероприятий в связи с 27 сентября - Днем памяти.

По данным западного центра Report, в комплексе Имамзаде читаются молитвы за упокой душ шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

В рамках мероприятия официальные лица посетят Аллею шехидов в Гяндже.

Затем пройдет церемония возложения венка к комплексу "Вечный огонь", будут прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

В 12:00 память шехидов Отечественной войны будет почтена минутой молчания, а затем участники церемонии посетят могилы шехидов.

Затем состоится посещение территорий, разрушенных в результате ракетного обстрела Гянджи Вооруженными силами Армении.

В парке-комплексе Гейдара Алиева в Гяндже состоится акция по высадке деревьев, посвященная памяти шехидов Отечественной войны.