В Гяндже начались мероприятия в связи с Днем памяти

В Гяндже начался ряд мероприятий в связи с 27 сентября - Днем памяти.
По данным западного центра Report, в комплексе Имамзаде читаются молитвы за упокой душ шехидов, отдавших свои жизни за Родину.
В рамках мероприятия официальные лица посетят Аллею шехидов в Гяндже.
Затем пройдет церемония возложения венка к комплексу "Вечный огонь", будут прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.
В 12:00 память шехидов Отечественной войны будет почтена минутой молчания, а затем участники церемонии посетят могилы шехидов.
Затем состоится посещение территорий, разрушенных в результате ракетного обстрела Гянджи Вооруженными силами Армении.
В парке-комплексе Гейдара Алиева в Гяндже состоится акция по высадке деревьев, посвященная памяти шехидов Отечественной войны.