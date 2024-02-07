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В Гяндже наблюдается активность на президентских выборах

В Гяндже наблюдается активность на президентских выборах В Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, наблюдается большая активность в первые часы голосования на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:01
В Гяндже наблюдается активность на президентских выборах

В Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, наблюдается большая активность в первые часы голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает западное бюро Report, избирательные участки в Гяндже открыты с 8:00 утра. С первых минут голосования на избирательных участках наблюдается большая активность граждан.

В 39 участках первого избирательного округа Гянджи №38 зарегистрировано 53 185 избирателей, в 36 участках второго округа №39 - 50 147, в 41 участке третьего округа №40 - 54 548, а в 48 участках Гянджа-Самух-Геранбойского избирательного округа №41 - 50 147 избирателей.

На участках созданы все необходимые условия для избирателей, а также членов комиссий и наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə prezident seçkilərində aktivlik müşahidə olunur

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