В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов

В Гяндже эксгумированы останки 49 неизвестных шехидов, похороненных на Алее шехидов.

В Гяндже эксгумированы останки 49 неизвестных шехидов, похороненных на Алее шехидов.

Как передает Западный центр Report, с останков шехидов взяты образцы для генетической экспертизы.

Эксгумацию провели сотрудники Генпрокуратуры с участием судмедэксперта-криминалиста.

Отметим, что некоторое время назад Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц обратилась в Генпрокуратуру для проведения эксгумации захоронений шехидов, личности которых не установлены. Для сверки образцов, взятых с останков неизвестных шехидов, у родственников пропавших без вести были взяты образцы ДНК, которые хранятся в госпитале Службы госбезопасности.