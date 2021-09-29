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В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов

В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов В Гяндже эксгумированы останки 49 неизвестных шехидов, похороненных на Алее шехидов.
Внутренняя политика
29 сентября 2021 г. 11:31
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов

В Гяндже эксгумированы останки 49 неизвестных шехидов, похороненных на Алее шехидов.

Как передает Западный центр Report, с останков шехидов взяты образцы для генетической экспертизы.

Эксгумацию провели сотрудники Генпрокуратуры с участием судмедэксперта-криминалиста.

Отметим, что некоторое время назад Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц обратилась в Генпрокуратуру для проведения эксгумации захоронений шехидов, личности которых не установлены. Для сверки образцов, взятых с останков неизвестных шехидов, у родственников пропавших без вести были взяты образцы ДНК, которые хранятся в госпитале Службы госбезопасности.

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Версия на английском языке 49 unknown martyrs' graves in Ganja exhumed
Версия на азербайджанском языке Gəncədə dəfn olunmuş 49 naməlum şəhidin qəbri ekshumasiya edilib

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