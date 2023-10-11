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В Гяндже чтут память жертв ракетных обстрелов ВС Армении

В Гяндже чтут память жертв ракетных обстрелов ВС Армении В Гяндже проходит чтут память мирных жителей, погибших в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.
Внутренняя политика
11 октября 2023 г. 13:10
В Гяндже чтут память жертв ракетных обстрелов ВС Армении

В Гяндже проходит чтут память мирных жителей, погибших в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

Как сообщает западное бюро Report, церемония проходит в Гяндже, на территории, куда попал ракетный снаряд 11 октября 2020 года.

В церемонии принимают участие руководители администрации города, различных государственный учреждений и организаций, сотрудники полиции, работники сферы образования и другие представители общественности.

Отметим, что в ходе Отечественной войны в результате ракетных обстрелов города Гянджа вооруженными силами Армении погибло 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры был нанесен значительный ущерб.

Город Гянджа в период Отечественной войны 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября) подвергался ракетным и артиллерийским обстрелам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində şəhid olan mülki şəxslərin xatirəsi anılır

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