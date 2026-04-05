В Гяндже 13-летнюю девочку, доставленную в больницу, поместят в детское учреждение

Сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана оценили текущую ситуацию 13-летней жительницы Гянджи, заявившей, что не хочет жить с семьей и желает быть размещенной в приюте.

Как сообщили Report в ведомстве, сотрудники агентства совместно с соответствующими структурами провели необходимую работу, и в целях обеспечения здоровья и безопасности ребенка она была помещена в Центральную больницу города Гянджа.

После завершения процедур обследования и оценки девочку в соответствии с законодательством разместят в соответствующем детском учреждении, где ей будет обеспечен постоянный уход.