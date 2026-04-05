Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Внутренняя политика
    05 апреля, 2026
    16:43
    В Гяндже 13-летнюю девочку, доставленную в больницу, поместят в детское учреждение

    Сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана оценили текущую ситуацию 13-летней жительницы Гянджи, заявившей, что не хочет жить с семьей и желает быть размещенной в приюте.

    Как сообщили Report в ведомстве, сотрудники агентства совместно с соответствующими структурами провели необходимую работу, и в целях обеспечения здоровья и безопасности ребенка она была помещена в Центральную больницу города Гянджа.

    После завершения процедур обследования и оценки девочку в соответствии с законодательством разместят в соответствующем детском учреждении, где ей будет обеспечен постоянный уход.

    Город Гянджа Агентство социальных услуг Министерство труда и социальной защиты населения
    Gəncədə xəstəxanaya verilən 13 yaşlı qız uşaq müəssisəsinə yerləşdiriləcək

    Последние новости

