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В Гусаре проходит Форум Победы

В Гусаре проходит Форум Победы Министерство обороны и Исполнительная власть Гусарского района при поддержке Администрации президента проводят в Гусарском районе Форум Победы.
Внутренняя политика
25 октября 2022 г. 14:07
В Гусаре проходит Форум Победы

Министерство обороны и Исполнительная власть Гусарского района при поддержке Администрации президента проводят в Гусарском районе Форум Победы.

Как передает северное бюро Report, мероприятие проходит в Центре культуры Гусарского района.

В форуме принимают участие заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев, ответственный сотрудник Администрации президента Али Панахов, представители Минобороны, а также представители управлений и организаций Гусарского, Губинского, Хачмазского, Хызинского, Шабранского и Сиязанского районов.

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