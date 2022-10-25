В Гусаре проходит Форум Победы

Министерство обороны и Исполнительная власть Гусарского района при поддержке Администрации президента проводят в Гусарском районе Форум Победы.

Министерство обороны и Исполнительная власть Гусарского района при поддержке Администрации президента проводят в Гусарском районе Форум Победы.

Как передает северное бюро Report, мероприятие проходит в Центре культуры Гусарского района.

В форуме принимают участие заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев, ответственный сотрудник Администрации президента Али Панахов, представители Минобороны, а также представители управлений и организаций Гусарского, Губинского, Хачмазского, Хызинского, Шабранского и Сиязанского районов.