В Губинский район назначен новый глава Исполнительной власти

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Яшара Гахраман оглу Мамедова от должности главы Исполнительной власти Губинского района

Как сообщает Report, другим распоряжением главы государства Зияддин Исмаил оглу Алиев был назначен главой Исполнительной власти Губинского района.

Отметим, что З.Алиев ранее работал в ОАО "Азеравтойол". Распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 февраля 2017 года он был удостоен почетного звания "Заслуженный инженер".