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В Губе состоялась выставка в честь 290-летия основания Красной Слободы 

В Губе состоялась выставка в честь 290-летия основания Красной Слободы  16 августа в Музее горских евреев при организации Центра наследия горских евреев состоялась выставка по случаю 290-летия со дня основания Красной Слободы в Губинском районе.
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 16:30
В Губе состоялась выставка в честь 290-летия основания Красной Слободы 

16 августа в Музее горских евреев при организации Центра наследия горских евреев состоялась выставка по случаю 290-летия со дня основания Красной Слободы в Губинском районе.

Как сообщает северное бюро Report, в выставке в качестве почетных гостей приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, а также представители еврейской общины Красной Слободы и чиновники Исполнительной власти.

На мероприятии выступили директор Музея горских евреев Игорь Шаулов и заместитель главы ИВ Губинского района Саида Абасова.

Участники выставки ознакомились с Музеем горских евреев, а также просмотрели видеоролик, посвященный Красной Слободе.

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Версия на английском языке ФотоMuseum of Mountain Jews in Azerbaijan's Guba hosts exhibition honoring Krasnaya Sloboda's 290th anniversary
Версия на азербайджанском языке ФотоQırmızı Qəsəbənin yaradılmasının 290-cı ilinə həsr olunan sərgi keçirilib

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