В Губе состоялась выставка в честь 290-летия основания Красной Слободы

16 августа в Музее горских евреев при организации Центра наследия горских евреев состоялась выставка по случаю 290-летия со дня основания Красной Слободы в Губинском районе.

16 августа в Музее горских евреев при организации Центра наследия горских евреев состоялась выставка по случаю 290-летия со дня основания Красной Слободы в Губинском районе.

Как сообщает северное бюро Report, в выставке в качестве почетных гостей приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, а также представители еврейской общины Красной Слободы и чиновники Исполнительной власти.

На мероприятии выступили директор Музея горских евреев Игорь Шаулов и заместитель главы ИВ Губинского района Саида Абасова.

Участники выставки ознакомились с Музеем горских евреев, а также просмотрели видеоролик, посвященный Красной Слободе.