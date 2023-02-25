О нас

В Губе состоялась встреча с вынужденными переселенцами из Ходжалы

В Губе состоялась встреча с вынужденными переселенцами из Ходжалы В Губинском районе прошло мероприятие на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в правовой оценке Ходжалинского геноцида", посвященное 31-й годовщине Ходжалинской трагедии.
Внутренняя политика
25 февраля 2023 г. 13:32
В Губе состоялась встреча с вынужденными переселенцами из Ходжалы

В Губинском районе прошло мероприятие на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в правовой оценке Ходжалинского геноцида", посвященное 31-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие представители исполнительной власти района, Губинской районной организации партии "Ени Азербайджан", сотрудники районных управлений и организаций, члены семей шехидов, ветераны войны, вынужденные переселенцы из Ходжалы и представители общественности.

После мероприятия состоялась встреча с семьями вынужденных переселенцев из Ходжалы, обосновавшихся в Губинском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada Xocalıdan olan məcburi köçkün ailələri ilə görüş keçirilib

Самое читаемое

AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi