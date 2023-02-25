В Губе состоялась встреча с вынужденными переселенцами из Ходжалы

В Губе состоялась встреча с вынужденными переселенцами из Ходжалы

В Губинском районе прошло мероприятие на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в правовой оценке Ходжалинского геноцида", посвященное 31-й годовщине Ходжалинской трагедии.

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В Губинском районе прошло мероприятие на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в правовой оценке Ходжалинского геноцида", посвященное 31-й годовщине Ходжалинской трагедии. Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие представители исполнительной власти района, Губинской районной организации партии "Ени Азербайджан", сотрудники районных управлений и организаций, члены семей шехидов, ветераны войны, вынужденные переселенцы из Ходжалы и представители общественности. После мероприятия состоялась встреча с семьями вынужденных переселенцев из Ходжалы, обосновавшихся в Губинском районе. Подпишитесь на наш Telegram канал