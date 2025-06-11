В Губе прошла конференция о Западном Азербайджане

В Центре Гейдара Алиева в Губе состоялась конференция "Западный Азербайджан - наши исторические земли", организованная районной исполнительной властью и Общиной Западного Азербайджана.
Как сообщает северное бюро Report, участниками стали представители исполнительной власти, Общины Западного Азербайджана, депутаты, члены семей шехидов, общественных объединений, ветераны и молодежь.
Мероприятие началось с исполнения государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах и великом лидере Гейдаре Алиеве. Был показан видеоролик о Западном Азербайджане.
Глава исполнительной власти Ильгар Махмудов отметил значение конференции для донесения правды о Западном Азербайджане. Депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли рассказал о депортации азербайджанцев и их стремлении вернуться на историческую родину.
Также была организована выставка культурного наследия Западного Азербайджана.