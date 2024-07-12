В Губе похоронен шехид Идрис Бахышов

В Губинском районе простились с шехидом Идрисом Бахышовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Губинском районе простились с шехидом Идрисом Бахышовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида похоронены на кладбище села Ганидара.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Губинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

12:44

В Губинский район доставлены останки шехида Идриса Бахышова, считавшегося пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида переданы его семье в селе Ганидара Губинского района.

В настоящее время в селе проходит церемония прощания с шехидом, который будет похоронен на местном кладбище.

Бахышов Идрис Осман оглу родился 25 декабря 1973 года. Он пропал без вести 1 апреля 1993 года в Кельбаджарском районе.