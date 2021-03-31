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В Губе почтили память жертв геноцида

В Губе почтили память жертв геноцида В Губе прошла церемония почтения памяти, посвященная Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта.
Внутренняя политика
31 марта 2021 г. 17:41
В Губе почтили память жертв геноцида

В Губе прошла церемония почтения памяти, посвященная Дню геноцида азербайджанцев - 31 марта.

Как передает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, депутаты Милли Меджлиса, представители дипкорпуса, религиозных конфессий и районной общественности.

Участники церемонии сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Затем посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида в честь жертв геноцида, возложили цветы.

Церемония продолжилась выставками, посвященными памяти жертв геноцида.

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Версия на азербайджанском языке Qubada soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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