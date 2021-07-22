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В Губе открыт парк "Шехиды медиа"

В Губе открыт парк "Шехиды медиа" В Губинском районе состоялось открытие парка, заложенного в память о журналистах, павших во время первой и второй войн в Карабахе.
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 12:11
В Губе открыт парк Шехиды медиа

В Губинском районе состоялось открытие парка, заложенного в память о журналистах, павших во время первой и второй войн в Карабахе.

Как передает Северное бюро Report, в открытии парка, разбитого в центре города Губа на улице Юсифа Гасымова, приняли участие глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, руководители правоохранительных органов, журналисты и представители общественности.

В ходе мероприятия память шехидов почтили минутой молчания.

Затем было рассказано об инициативе закладки парка в память о шехидах.

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Версия на английском языке ФотоMedia Martyrs Park opened in Guba
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada "Media şəhidləri" parkı istifadəyə verilib

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