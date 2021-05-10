В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии отмечается 98-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

В Грузии отмечается 98-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, сотрудники посольства и компании SOCAR Energy Georgia, азербайджанские бизнесмены и представители общественности посетили бюст общенациональному лидеру в парке, носящем его имя, возложили цветы.

По случаю дня рождения Г.Алиева в тбилисском Азербайджанском культурном центре им. М.Ф.Ахундова организована выставка фотографий общенационального лидера. Участники мероприятия ознакомились с фотографиями.

Память общенационального лидера также почтут перед его памятником в городе Рустави.