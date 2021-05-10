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В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева В Грузии отмечается 98-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
Внутренняя политика
10 мая 2021 г. 11:34
В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии отмечается 98-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, сотрудники посольства и компании SOCAR Energy Georgia, азербайджанские бизнесмены и представители общественности посетили бюст общенациональному лидеру в парке, носящем его имя, возложили цветы.

По случаю дня рождения Г.Алиева в тбилисском Азербайджанском культурном центре им. М.Ф.Ахундова организована выставка фотографий общенационального лидера. Участники мероприятия ознакомились с фотографиями.

Память общенационального лидера также почтут перед его памятником в городе Рустави.

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Версия на английском языке ФотоNational Leader of Azerbaijan commemorated in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycanın ümummilli liderinin xatirəsi yad edilir

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