В Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей назначен новый руководитель аппарата - ФОТО

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей назначен новый руководитель аппарата.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Огтай Ибрагимов.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Сафар Иманов был освобожден от занимаемой должности 1 ноября прошлого года по собственному желанию. В этом году появились утверждения о том, что он получил взятку в сумме 170 тыс. долларов.

Отметим, что Ибрагимов Огтай Вахиб оглу родился 19 июня 1960 года в Баку. В 1982 году окончил факультет прикладной математики Бакинского государственного университета. В 1990-1993 гг. работал младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником и директором сектора в Институте кибернетики НАНА. В 1993 году решением Высшей аттестационной комиссии Кабинета министров был удостоен почетного звания "старший научный сотрудник". В 1999-2000 гг. занимал должность директор отдела информационного обеспечения Конституционного суда. В период с 20.11.2013 по 2.11.2015 был заместителем руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения.

Женат, имеет 4-х детей.