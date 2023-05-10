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В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и коллектив Государственного комитета посетили могилу общенационального лидера нашего народа, великой исторической личности, выдающегося государственного деят
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 18:32
В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и коллектив Государственного комитета посетили могилу общенационального лидера нашего народа, великой исторической личности, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в Аллее почета.

Как сообщает Report, была почтена память великого лидера, к его могиле были возложены цветы.

Затем в Государственном комитете состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib

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