В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и коллектив Государственного комитета посетили могилу общенационального лидера нашего народа, великой исторической личности, выдающегося государственного деят

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и коллектив Государственного комитета посетили могилу общенационального лидера нашего народа, великой исторической личности, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в Аллее почета.

Как сообщает Report, была почтена память великого лидера, к его могиле были возложены цветы.

Затем в Государственном комитете состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения Гейдара Алиева.