В Госкомитете состоялась встреча с ветеранами

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с ветеранами.

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с ветеранами.

Как сообщили Report в Госкомитете, во встрече, состоявшейся накануне Дня Победы, приняли участие участники первой Карабахской войны Рей Керимоглу, Али Гумбатов, Фазаиль Асадов и участники Отечественной войны Амиль Абилов, Шираз Гасанов.

Участники встречи поделились своими мыслями о причинах прошлых поражений и нынешней победы, достижениях в военной сфере, а также поделились воспоминаниями о боевых действиях.