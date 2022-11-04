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В Госкомитете состоялась встреча с ветеранами

В Госкомитете состоялась встреча с ветеранами В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с ветеранами.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 15:48
В Госкомитете состоялась встреча с ветеранами

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с ветеранами.

Как сообщили Report в Госкомитете, во встрече, состоявшейся накануне Дня Победы, приняли участие участники первой Карабахской войны Рей Керимоглу, Али Гумбатов, Фазаиль Асадов и участники Отечественной войны Амиль Абилов, Шираз Гасанов.

Участники встречи поделились своими мыслями о причинах прошлых поражений и нынешней победы, достижениях в военной сфере, а также поделились воспоминаниями о боевых действиях.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsində veteranlarla görüş keçirilib

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