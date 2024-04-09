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В Госкомитете состоялась встреча с представителями ООН

В Госкомитете состоялась встреча с представителями ООН В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в нашей стране Бик Лум и уполномоченными сотрудниками представительства.
Внутренняя политика
9 апреля 2024 г. 16:46
В Госкомитете состоялась встреча с представителями ООН

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в нашей стране Бик Лум и уполномоченными сотрудниками представительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

Председатель комитета Ровшан Рзаев проинформировал гостей о мерах по организации возвращения бывших вынужденных переселенцев в рамках I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.

Бик Лум проинформировала о текущей деятельности международной организации, которую она представляет, о намерениях поддержать программу Великого возвращения и о проделанной в этом направлении работе.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоMeeting with UN representatives held in State Committee
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində BMT nümayəndələri ilə görüş keçirilib

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