В Госкомитете состоялась встреча с представителями ООН

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в нашей стране Бик Лум и уполномоченными сотрудниками представительства.

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в нашей стране Бик Лум и уполномоченными сотрудниками представительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

Председатель комитета Ровшан Рзаев проинформировал гостей о мерах по организации возвращения бывших вынужденных переселенцев в рамках I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.

Бик Лум проинформировала о текущей деятельности международной организации, которую она представляет, о намерениях поддержать программу Великого возвращения и о проделанной в этом направлении работе.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.