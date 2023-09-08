В Госкомитете состоялась встреча с группой иностранных журналистов

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой иностранных журналистов, находящихся с визитом в Азербайджане.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой иностранных журналистов, находящихся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомитете, журналистам представили подробную информацию о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, возникшей в Азербайджане в результате политики оккупации и депортации со стороны Армении.

Представителям СМИ также рассказали о мерах, принятых правительством для решения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, а также о направлениях деятельности Государственного комитета, ситуации, сложившейся после 44-дневной Отечественной войны, и ходе реализации проекта "Великое возвращение".

В Госкомитете рассказали, что по сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района вернулись 108 семей вынужденных переселенцев (526 человек), в село Талыш Тертерского района – 20 семей (90 человек), в город Лачын – 247 семей (956 человек), в Физули – 95 семей (349 человек), в село Забух - 21 семья (94 человека).

Сотрудник Haber Global Наргиз Аттар от имени гостей поблагодарила главу Госкомитета за теплый прием, и отметила, что целью визита представителей СМИ является донести до мировой общественности правду об Азербайджане.

Р.Рзаев ответил на многочисленные вопросы журналистов, а затем вручил им книгу германского ученого Михаэля Гесса “Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана".

На встрече присутствовали сотрудник The Times of London Ханна Люсинда Смит, блогер-активист Мартин Лежен, автор подкаста Uklad otwarty блогер Игорь Янков и сопровождающий его оператор Ярослав Петр Кролинский, журналист газеты Ara Альберт Ная Меркадал, помощник главного корреспондента газеты "Санкэй Симбун" репортер Юрий Кириянко, представитель агентства European Pressphoto Максим Шипенков.