В Госкомитете прояснили ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенца

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев прояснил ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенца Орхана Фаталиева, который опубликовал в социальных сетях видео из приемной ведомства, утверждая, что его обращения игнорируются.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

Сообщается, что Орхан Фаталиев, бывший вынужденный переселенец из села Мамедбейли Зангиланского района, в настоящее время проживает со своей семьей в незаконно построенном доме на Биляджарском шоссе Бинагадинского района Баку.

"На освобожденные территории в первую очередь переселяются семьи, проживающие в аварийных условиях или в местах временного размещения, таких как общежития, санатории и лагеря. Учитывая нормальные жилищные условия Орхана Фаталиева, вопрос о его переселении в село Мамедбейли будет рассмотрен на следующих этапах после строительства новых домов в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что утверждения Орхана Фаталиева об игнорировании его обращений не соответствуют действительности.

"Его письменное обращение в Государственный комитет было должным образом рассмотрено 19 декабря прошлого года, и ответ был направлен по адресу гражданина. Также он несколько раз был принят руководящими лицами. Во время вчерашнего визита в Государственный комитет он также был принят руководителем соответствующего структурного подразделения, и ему были даны необходимые разъяснения по его обращению. Отец Орхана Фаталиева, Мухаммед Фаталиев, вместе с другим сыном уже обеспечен четырехкомнатным домом в селе Мамедбейли Зангиланского района в соответствии с составом их семьи", - добавили в ведомстве.