В Госкомитете по работе с религиозными организациями созданы новые отделы

В Государственном комитете по работе с религиозными организациями проведены структурные изменения с целью адаптации деятельности организации к современным требованиям, повышения качества работы, обеспечения более гибкого и оперативного управления.

В Государственном комитете по работе с религиозными организациями проведены структурные изменения с целью адаптации деятельности ведомства к современным требованиям, повышения качества работы, обеспечения более гибкого и оперативного управления.

Как сообщает Report, председатель Госкомитета Рамин Мамедов подписал соответствующий приказ.

В рамках существующих штатных единиц в комитете созданы отделы по вопросам религии, работе с регионами, международному сотрудничеству, экспертизе, инклюзивному развитию, медиа и коммуникациям, государственной службе и человеческим ресурсам, работе с документами и обращениями, финансам и снабжению, а также две должности советника и одна должность заместителя руководителя аппарата.

В Государственном комитете будут функционировать секторы внутреннего контроля, аналитического анализа и прогнозирования, информационных технологий, управления проектами, права, приема граждан и закупок.

Амиль Джавадов назначен советником председателя, Джахандар Алифзаде завотделом по вопросам религии, Нахид Мамедов - завотделом экспертизы, Эльнара Керимова - завотделом инклюзивного развития, Ягут Алиева - руководителем отдела медиа и коммуникаций, а Вугар Салимов - завотделом по работе с документами и обращениями.