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В Госкомитете отметили 100-летие Гейдара Алиева

В Госкомитете отметили 100-летие Гейдара Алиева В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджана, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
9 мая 2023 г. 20:12
В Госкомитете отметили 100-летие Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджана, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как передает Report, были возложены цветы к бюсту общенационального лидера у входа в здание Государственного комитета по работе с диаспорой.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти всех, кто отдал жизнь за территориальную целостность нашей страны,

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов объявил собрание, посвященное столетнему юбилею великого лидера, открытым.

Коснувшись жизни и деятельности великого лидера, его непревзойденных и неоценимых заслуг в создании и укреплении независимой Азербайджанской Республики, а также формировании азербайджанской диаспоры, председатель комитета отметил, что Президент Ильхам Алиев, с большим успехом продолжающий политический курс гениальной личности, претворил в жизнь самую сокровенную мечту Гейдара Алиева - его завет освободить от оккупации Карабах, нашу культурную столицу – город Шуша.

Председатель комитета подчеркнул, что по поручению главы государства, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе первого вице-президента нашей страны Мехрибан Алиевой осуществляются последовательные меры, направленные на сохранение национально-культурного наследия, организационное становление проживающих за рубежом азербайджанцев, доведение до мировой общественности азербайджанских реалий. Результаты этой системной деятельности серьезно проявились и во время Отечественной войны.

Участникам мероприятия были представлены документальный фильм и изданный в качестве специального выпуска журнал, повествующие о политике общенационального лидера Гейдара Алиева в области диаспорского строительства, а также книги, отражающие несоизмеримую деятельность гениальной личности. Отметим, что эти книги напечатаны в местных и зарубежных издательствах при поддержке комитета.

Выступивший на мероприятии депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук, профессор, действительный член НАНА Рафаэль Гусейнов говорил о неоценимых заслугах Гейдара Алиева в защите и сохранении второй независимости Азербайджана и диаспорском строительстве, назвал его Учителем азербайджанцев мира, поделился воспоминаниями о великом сыне нашего народа.

Эксперт по национальной безопасности Сеймур Шейдаев говорил о роли общенационального лидера в развитии органов государственной безопасности Азербайджана.

Доктор философии по истории Самед Байрамзаде отметил внимание и заботу Гейдара Алиева о соотечественниках из Южного Азербайджана.

Представители диаспоры отметили, что в основе привязанности проживающих за рубежом наших соотечественников к исторической Родине лежит идеология азербайджанства, основателем которой является Гейдар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsində Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd olunub

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