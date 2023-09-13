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В Госкомитете Азербайджана назвали число возвратившихся на освобожденные территории

В Госкомитете Азербайджана назвали число возвратившихся на освобожденные территории В рамках программы "Великое возвращение" на сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории переселено более 2000 вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
13 сентября 2023 г. 11:55
В Госкомитете Азербайджана назвали число возвратившихся на освобожденные территории

На сегодняшний день в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории переселено более 2 000 вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встрече с канадской делегацией.

Гостям была предоставлена подробная информация о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, с которой столкнулся Азербайджан в результате проводимой Арменией политики оккупации и депортации, мерах по ее решению, направлениях деятельности Госкомитета, реалиях, сложившихся после освобождения наших территорий от оккупации и о программе Великого возвращения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülənlərin sayı açıqlanıb

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