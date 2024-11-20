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В госбюджете на 2025 год планируется снижение по четырем источникам доходов

В госбюджете на 2025 год планируется снижение по четырем источникам доходов В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год планируется снижение доходов по четырем источникам.
Внутренняя политика
20 ноября 2024 г. 13:27
В госбюджете на 2025 год планируется снижение по четырем источникам доходов

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год планируется снижение доходов по четырем источникам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гульмамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, культуры при обсуждении бюджетного пакета на следующий год.

Он также отметил, что в текущем году существуют проблемы с исполнением расходов на государственные капитальные вложения. За девять месяцев 2024 года по этому направлению было выполнено лишь 47,7% от годового прогноза.

Кроме того, по 108 проектам на сумму 404,4 млн манатов вообще не было исполнения, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке HP sədri: 2025-ci ilin dövlət büdcəsində dörd mədaxil mənbəyində azalma nəzərdə tutulur

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