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За год в Госагентство экологической экспертизы поступил 491 запрос по строительным проектам

За год в Госагентство экологической экспертизы поступил 491 запрос по строительным проектам В Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана поступил 491 документ в связи со строительными проектами за этот год.
Внутренняя политика
30 декабря 2022 г. 13:22
За год в Госагентство экологической экспертизы поступил 491 запрос по строительным проектам

В этом году в Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана поступил 491 документ в связи со строительными проектами.

Как передает Report, об этом на брифинге по итогам года заявил начальник отдела экспертизы проектов и экологических нормативных документов Государственного агентства экологической экспертизы Мубариз Алиев.

По его словам, все заявки принимаются и рассматриваются в электронном формате: "Сегодня они предоставляются нам через систему. При необходимости организуется живое обсуждение проектов. Каждому из проектов отведен срок рассмотрения. Заключение по проекту должно быть выдано в течение 15 дней".

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