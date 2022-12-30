За год в Госагентство экологической экспертизы поступил 491 запрос по строительным проектам

В Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана поступил 491 документ в связи со строительными проектами за этот год.

В этом году в Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана поступил 491 документ в связи со строительными проектами.

Как передает Report, об этом на брифинге по итогам года заявил начальник отдела экспертизы проектов и экологических нормативных документов Государственного агентства экологической экспертизы Мубариз Алиев.

По его словам, все заявки принимаются и рассматриваются в электронном формате: "Сегодня они предоставляются нам через систему. При необходимости организуется живое обсуждение проектов. Каждому из проектов отведен срок рассмотрения. Заключение по проекту должно быть выдано в течение 15 дней".