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В Госагентстве состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Госагентстве состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
24 февраля 2023 г. 20:10
В Госагентстве состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, память жертв геноцида была почтена минутой молчания.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Агентства господдержки Айгюн Алиева, член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Заур Ибрагимов, президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни и другие.

По итогам мероприятия действующими в Азербайджане неправительственными организациями было принято заявление, которое будет направлено во многие авторитетные международные организации, парламенты стран мира и действующие в разных странах неправительственные организации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Agentliyində Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

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