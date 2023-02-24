В Госагентстве состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, память жертв геноцида была почтена минутой молчания.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Агентства господдержки Айгюн Алиева, член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Заур Ибрагимов, президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни и другие.

По итогам мероприятия действующими в Азербайджане неправительственными организациями было принято заявление, которое будет направлено во многие авторитетные международные организации, парламенты стран мира и действующие в разных странах неправительственные организации.