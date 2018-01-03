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    В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана произведены кадровые назначения

    Назначены 2 заместителя председателю Правления

    Баку. 3 января.REPORT.AZ/ Произведено назначение заместителей председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

    Как сообщает Report, согласно соответствующим распоряжениям, Аваз Ильяс оглу Годжаев и Хусну Алекпер оглу Гулиев были назначены заместителями председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

    Отметим, что председатель Правления агентства - Салех Мамедов.

    Напомним, что 18 октября прошлого года указом президента Ильхама Алиева Открытое Акционерное Общество "Азеравтойол" было реорганизовано путем превращения в юридическое лицо публичного права "Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана". До этого указа Аваз Годжаев и Хусну Гулиев исполняли обязанности заместителей председателя Открытого Акционерного Общества "Азеравтойол".

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