О нас

В городе Зангилан заложен фундамент второго жилого комплекса

В городе Зангилан заложен фундамент второго жилого комплекса 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Зангилан.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 20:57
В городе Зангилан заложен фундамент второго жилого комплекса

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Зангилан.

Как сообщает Report, главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Было сообщено, что в соответствии с Генпланом города Зангилан в целях обеспечения высокого уровня жизни населения предусмотрена закладка жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Проекты первого жилого комплекса на 110 квартир, фундамент которого был заложен ранее в городе, готовы и в ближайшее время начнутся строительные работы.

Было отмечено, что в соответствии с программой «Великого возвращения» предусмотрено строительство новых жилых комплексов на 410 квартир. Второй жилой комплекс будет расположен в малонаселенном районе города, вблизи парка Победы и Мемориального парка. Он будет состоять преимущественно из домов типа «таунхаус». Согласно плану, здесь предусмотрено 87 квартир.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin təməli qoyulub

Самое важное

Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi