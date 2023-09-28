В городе Зангилан заложен фундамент второго жилого комплекса

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Зангилан.

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Зангилан.

Как сообщает Report, главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Было сообщено, что в соответствии с Генпланом города Зангилан в целях обеспечения высокого уровня жизни населения предусмотрена закладка жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Проекты первого жилого комплекса на 110 квартир, фундамент которого был заложен ранее в городе, готовы и в ближайшее время начнутся строительные работы.

Было отмечено, что в соответствии с программой «Великого возвращения» предусмотрено строительство новых жилых комплексов на 410 квартир. Второй жилой комплекс будет расположен в малонаселенном районе города, вблизи парка Победы и Мемориального парка. Он будет состоять преимущественно из домов типа «таунхаус». Согласно плану, здесь предусмотрено 87 квартир.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса.

