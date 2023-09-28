В городе Зангилан заложен фундамент 4-го жилого комплекса

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент 4-го жилого комплекса в городе Зангилан.

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент 4-го жилого комплекса в городе Зангилан.

Как сообщает Report , главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Было отмечено, что территория, где будет построен комплекс, расположена в многофункциональной зоне города со средней плотностью, недалеко от административного центра. Территория жилого комплекса составляет два гектара. В соответствии с утвержденным генеральным планом города в комплексе планируется построить 3, 4 и 5-этажные многоквартирные здания. Согласно концепции, жилые здания здесь будут состоять из 131 квартиры.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 4-го жилого комплекса.