Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ города Нахчыван

Джаббар Хафиз оглу Мусаев назначен главой Исполнительной власти (ИВ) города Нахчыван.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Отметим, что Джаббар Мусаев родился 10 января 1981 года в городе Нахчыван. Высшее образование получил в городе Анкаре, в 2007 году с отличием окончил магистратуру Азербайджанского Государственного Экономического Университета по специальности "Финансы и кредит".
С 18 апреля 2016 года до этого назначения являлся руководителем Аппарата Государственного комитета по статистике.