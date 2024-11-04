Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ города Нахчыван

13:01 Джаббар Хафиз оглу Мусаев назначен главой исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.

Джаббар Хафиз оглу Мусаев назначен главой Исполнительной власти (ИВ) города Нахчыван.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Отметим, что Джаббар Мусаев родился 10 января 1981 года в городе Нахчыван. Высшее образование получил в городе Анкаре, в 2007 году с отличием окончил магистратуру Азербайджанского Государственного Экономического Университета по специальности "Финансы и кредит".

С 18 апреля 2016 года до этого назначения являлся руководителем Аппарата Государственного комитета по статистике.