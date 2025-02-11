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В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба

В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба под председательством Самира Нуриева - руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации
Внутренняя политика
11 февраля 2025 г. 18:52
В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба

В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Координационного штаба под председательством Самира Нуриева - руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании Самир Нуриев отметил широкий размах восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях под руководством президента Ильхама Алиева. В рамках утвержденной главой государства "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики" создается современная инфраструктура, строятся населенные пункты для комфортного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

На данный момент на освобожденных территориях проживает и работает около 40 тысяч человек, включая вернувшихся бывших вынужденных переселенцев, работников государственного и частного секторов, а также учащихся. В регионе действует более 400 предприятий, в том числе в промышленных парках Агдама и "Араз Вадиси".

В рамках визита также были осмотрены различные объекты в городах Ханкенди и Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xankəndi şəhərində keçirilib

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