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В городе Гёйтепе восемь улиц названы в честь шехидов

В городе Гёйтепе восемь улиц названы в честь шехидов В городе Гёйтепе Джалилабадского района восемь улиц названы в честь шехидов.
Внутренняя политика
15 октября 2024 г. 20:03
В городе Гёйтепе восемь улиц названы в честь шехидов

В городе Гёйтепе Джалилабадского района восемь улиц названы в честь шехидов.

Как передает муганское бюро Report, две улицы в городе, которые ранее не имели названий, теперь носят имена шехидов Отечественной войны Эльмира Мамедова и Мухтара Бабаева.

Кроме того, бывшая улица Низами теперь носит имя шехида Эльмеддина Алиева, бывшая улица Ази Асланова - имя шехида Вугара Ибадова, бывшая улица Пишевари - имя шехида Аликрама Ханышова, бывшая улица Джафара Джаббарлы - имя шехида Намига Гасанова, бывшая улица Ардебиль - имя шехида Мирлятифа Агаева, а бывшая улица Фармана Салмана - имя шехида Мурада Салифова.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadın Göytəpə şəhərində səkkiz küçəyə şəhid adı verilib 

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