В городе Гёйтепе восемь улиц названы в честь шехидов

В городе Гёйтепе Джалилабадского района восемь улиц названы в честь шехидов.

В городе Гёйтепе Джалилабадского района восемь улиц названы в честь шехидов.

Как передает муганское бюро Report, две улицы в городе, которые ранее не имели названий, теперь носят имена шехидов Отечественной войны Эльмира Мамедова и Мухтара Бабаева.

Кроме того, бывшая улица Низами теперь носит имя шехида Эльмеддина Алиева, бывшая улица Ази Асланова - имя шехида Вугара Ибадова, бывшая улица Пишевари - имя шехида Аликрама Ханышова, бывшая улица Джафара Джаббарлы - имя шехида Намига Гасанова, бывшая улица Ардебиль - имя шехида Мирлятифа Агаева, а бывшая улица Фармана Салмана - имя шехида Мурада Салифова.