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В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала

В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента первого жилого квартала в городе Губадлы.
Внутренняя политика
4 мая 2023 г. 18:42
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента первого жилого квартала в городе Губадлы.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о жилом квартале.

Было сообщено, что территория жилого квартала общей площадью около 2,6 гектара окружена речным и горным пейзажем. Квартал будет заложен в соответствии с утвержденным общим генеральным планом города. Здания в квартале будут трех- и четырехэтажными. В целом, в квартале планируется построить 156 квартир, в том числе 48 - двух-, 68 - трех-, 20 - четырех- и 20 - пятикомнатных. В строительстве здания будут использованы современные архитектурные стили и элементы национального орнамента.

В квартале планируется создать спортивные площадки, уголки отдыха, велосипедные стоянки и другие необходимые инфраструктурные объекты, широкие озеленительные полосы. Все здания будут обеспечены постоянной водой, электричеством и высокоскоростным интернетом. Отопление и обеспечение горячей водой будут осуществляться посредством централизованной котельной. При строительстве зданий планируется использовать теплоемкие натуральные строительные материалы.

Глава государства заложил фундамент первого жилого квартала в городе Губадлы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı şəhərində ilk yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub

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