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В городе Физули заложен фундамент детского сада на 240 мест

В городе Физули заложен фундамент детского сада на 240 мест 16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил в городе Физули фундамент детского сада на 240 мест, сообщает Report.
Внутренняя политика
16 октября 2023 г. 13:29
В городе Физули заложен фундамент детского сада на 240 мест

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил в городе Физули фундамент детского сада на 240 мест, сообщает Report.

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Версия на английском языке Foundation stone laid for 240-seat kindergarten in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhərində 240 yerlik uşaq bağçasının təməli qoyulub

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