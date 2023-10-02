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В городе Бабек будет разбит "Парк шехидов"

В городе Бабек будет разбит "Парк шехидов" В городе Бабек будет разбит "Парк шехидов".
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 21:47
В городе Бабек будет разбит Парк шехидов

В городе Бабек будет разбит "Парк шехидов".

Как передает нахчыванское бюро Report, в целях увековечения памяти шехидов и гази, а также участников Отечественной войны в городе Нахчыване и ряде районов Автономной Республики будут созданы мемориальные комплексы "Парк шехидов".

В рамках проекта в Бабеке уже началось строительство комплекса.

В парке площадью 2 500 квадратных метров в центре города Бабек завершается строительство памятника Победы, олицетворяющего бессмертие наших шехидов, нашу славную победу. Высота памятника составляет 9 метров, диаметр площадки с композицией из полумесяца и восьмиконечной звезды - 12 метров.

В парке также сооружается мемориальная доска с фотографиями шехидов из Бабекского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBabək şəhərində “Şəhidlər parkı” salınır

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