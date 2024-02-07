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В городе Агдере и поселке Суговушан открыты избирательные участки, проходит голосование

В городе Агдере и поселке Суговушан открыты избирательные участки, проходит голосование В освобожденном от оккупации городе Агдере началось голосование на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 09:24
В городе Агдере и поселке Суговушан открыты избирательные участки, проходит голосование

В освобожденном от оккупации городе Агдере началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает карабахское бюро Report, в городе создан избирательный участок №59 Тертер-Нафталан-Геранбойского избирательного округа №97.

Избирательный участок, созданный в Агдеринском городском Доме культуры, открылся в 08:00 утра. Всего на участке зарегистрировано 154 избирателя.

За голосованием следят местные наблюдатели.

Голосование на внеочередных президентских выборах началось также в освобожденном от оккупации поселке Суговушан Агдеринского района.

Созданный в Суговушанской средней школе избирательный участок №58 Тертер-Нафталан-Геранбойского избирательного округа №97 открылся в 08:00.

На участке зарегистрировано 162 избирателя, включая жителей, вернувшихся в освобожденное от оккупации село Талыш.

Самому пожилому избирателю Суговушана 87 лет, самому молодому – 18. Выборы на участке мониторят 15 местных наблюдателей.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке ФотоPolling stations open in Aghdara, Sugovushan, voting gets underway
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdərə şəhərində və Suqovuşan qəsəbəsində seçicilər səs verir

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