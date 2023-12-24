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В городе Агдам состоялась церемония закладки фундамента четвертого жилого комплекса

В городе Агдам состоялась церемония закладки фундамента четвертого жилого комплекса Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в городе Агдам.
Внутренняя политика
24 декабря 2023 г. 16:31
В городе Агдам состоялась церемония закладки фундамента четвертого жилого комплекса

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в городе Агдам.

Как передает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о жилом комплексе.

Было сообщено, что часть территории, на которой будет построен жилой комплекс общей площадью почти 14 гектаров, охватывает многофункциональную зону. В жилых зданиях, которые будут построены в этом комплексе, будет 1080 квартир общей площадью 137 тысяч квадратных метров, 36 из них - однокомнатные, 363 - двухкомнатные, 484 – трехкомнатные, 197 - четырехкомнатные.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели видеоролик о жилом комплексе.

Было отмечено, что при строительстве зданий в жилом комплексе будут использоваться теплоемкие натуральные строительные материалы. Здания будут обеспечены постоянными водо-, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. Отопление и снабжение горячей водой будет осуществляться посредством центральной котельной.

В комплексе также будут созданы спортивные площадки, уголки отдыха, детские игровые площадки, велодорожки и автостоянки.

Глава государства заложил фундамент четвертого жилого комплекса в городе Агдам.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone laid for 4th residential complex in Aghdam city
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam şəhərində dördüncü yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimi olub

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