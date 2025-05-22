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В город Ходжалы и село Баллыджа отправились очередные группы переселенцев

В город Ходжалы и село Баллыджа отправились очередные группы переселенцев В город Ходжалы и село Баллыджа Ходжалинского района отправились очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
22 мая 2025 г. 11:57
В город Ходжалы и село Баллыджа отправились очередные группы переселенцев

В город Ходжалы и село Баллыджа Ходжалинского района отправились очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 22 мая выехали в родные края.

На данном этапе в Ходжалы возвращается 1 семья (5 человек), в Баллыджу - 8 семей (29 человек).

Отметим, что до сегодняшнего дня в город Ходжалы переселились 85 семей (341 человек), а в село Баллыджа -172 семьи (811 человек).

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan relocates another group of former IDPs to Khojaly city, Ballija village
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı şəhəri və Ballıca kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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