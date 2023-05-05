В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию Гейдара Алиева

В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялось мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщили местному бюро
Мероприятия продолжилось в административном здании ведомства. Сначала минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за государственную независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Начальник Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев рассказал о неоценимых заслугах Гейдара Алиева в формировании традиций государственности азербайджанского народа и развитии таможенной службы.
Председатель Нахчыванского подразделения Национальной академии наук Азербайджана, академик Исмаил Гаджиев и ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев рассказали о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана, на международной арене, в том числе, исключительных заслугах великого лидера в построении демократического, правового государства, повышении благосостояния населения, а также вкладе в мировую политику.
Мероприятие завершилось показом фильма о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.