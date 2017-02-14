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    В Главном медицинском управлении минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией США

    Генерал-майор медицинской службы Натиг Алиев встретился с делегацией, возглавляемой представителем Европейского Командования США Вильямом Самнером

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 14 февраля начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор медицинской службы Натиг Алиев встретился с делегацией, возглавляемой представителем Европейского Командования США Вильямом Самнером.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе встречи стороны обсудили проекты, реализованные по сегодняшний день в области военной медицины, а также программы по предотвращению распространения оружия массового поражения, ответным мерам по инцидентам, связанным с опасными веществами и подготовке к стихийным бедствиям. 

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